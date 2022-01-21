Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan 23'üncü hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Lider Trabzonspor, zor günler geçiren ve teknik direktör değişikliğine giden Galatasaray'a konuk olacak. Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmanın hakemi belli oldu.

DEV MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

TFF, Süper Lig'in 23'üncü haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Galatasaray'ın Trabzonspor'la karşılaşacağı kritik mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

İşte Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

22 OCAK CUMARTESİ

13.30: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

16.00: Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Alper Ulusoy)

16.00: Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük (Suat Arslanboğa)

19.00: Medipol Başakşehir - Göstepe (Arda Kardeşler)

23 OCAK PAZAR

13.30: Kasımpaya - Yukatel Kayserispor (Halil Umut Meler)

13.30: Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor (Sarper Barış Saka)

16.00: Altay - İttifak Holding Konyaspor (Abdulkadir Bitigen)

16.00: GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor (Mert Güzenge)

16.00: Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK (Yasin Kol)

19.00: Galatasaray - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)

Hakem gözyaşlarına boğuldu: Hata yapan hakemi futbolcular teselli etti İtalya Serie A’da ilginç görüntüler. 22’nci haftada Milan, kendi sahasında Spezia’yı ağırladı. Milan karşılaşmayı 2-1 kaybederken, maçın hakemi Marco Serra'nın hataları geceye damga vurdu. Karşılaşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Serra'yı futbolcular teselli etti.