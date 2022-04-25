Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması... Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki kararlarıyla Adana ekibinin tepkisini çeken hakemin, maç saatinde oğlunun ameliyat olduğunu öğrenen başkan Murat Sancak, kulüp hesabından yaptığı açıklamayla ağır sözlerini geri aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz" dendi.

MAÇ GÜNÜ OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Bordo-Mavililer'in 1-3 kazandığı maçın 6. dakikasında ev sahibi aleyhine verilen penaltı kararı çok tartışılmış ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçın ardından sert açıklamalarda bulunmuştu. TV100'de yorumculuk yapan eski hakem Deniz Ateş Bitnel'e konuşan Uğurlu, "Maç günü oğlum hastaneye kaldırıldı, aklım oradaydı" demişti.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

Maç çıkışı konuşan Adana Demirspor başkanı şunları söylemişti:

"Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın; tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi. Ama kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi. Sağ olsunlar kursaklarında kaldı. Amaçlarına ulaşamadı. Onlar kendilerini biliyorlar. Gün ola hayır ola. Onurlarıyla eksiklere rağmen mücadele ettiler, takımımı tebrik ediyorum."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakemlere öfke kustu: “ Tüm Türkiye tiyatro seyretti” Dün akşam Trabzonspor Adana Demirspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları yapan Karadeniz ekibinde bayram havasına girilmiş durumda. Maçın ardından hakem yönetimine isyan eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Hakemleri eleştiren Sancak, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın; tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi." paylaşımlarında bulundu.

Yaşar Kemal Uğurlu'dan Adana itirafları... "Penaltıyı yanlış görmüşüm" Yaşar Kemal Uğurlu, Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tartışmalı hakem, "Edin Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm. Öbür açıdan ben de görsem vermezdim zaten" dedi.