Sanat Tarihi Öğretmeni Kürşat Ezgen’in 2009 yılında eşinden aldığı hediye ile başlayan merakı, yıllar içinde ilginç bir koleksiyona ilham kaynağı oldu. Ezgen, 16 yılda bin 500 model araba topladı. Ezgen, aynı zamanda para, pul, eski albümler, kasetler, CD'ler, filmler ve kitap koleksiyonu da hazırladı. İşte o koleksiyon…

16 YILDA BİN 500 MODEL ARABA Elazığ'da bir okulda görev yapan Sanat Tarihi Öğretmeni Kürşat Ezgen’e eşi, 2009 yılında bir model araba hediye etti. Aldığı hediyeyi zaman içinde koleksiyona dönüştüren öğretmen, 16 yılda bin 500 model araba topladı.

BİRÇOK ÇEŞİT VAR Model arabanın yanı sıra para, pul, kitap, kaset ve CD gibi farklı alanlarda da koleksiyon oluşturduğunu belirten Ezgen, koleksiyonundaki araçların marka, seri, detay, renk, ağırlık ve malzeme bakımından birbirinden farklılaştığını, aynı modelin regular ve premium versiyonlarının bir arada bulunduğunu da belirtti.

“EŞİM ALDI” Ezgen, araba koleksiyonuna başlama serüvenini şöyle anlattı: Kimisi peçeteden koleksiyon yapar, kimisi ağaç yaprağından, kimisi böcek toplar. Ben de elimden geldiğince birkaç farklı koleksiyon oluşturuyorum. Para, pul, model araba, eski albümler, kasetler, CD'ler, filmler ve kitap koleksiyonum var. Kaktüs koleksiyonum da vardı ancak canlı oldukları için kış mevsiminde sergilemeye müsait değiller. Araba, her erkek çocuğun büyürken yüreğinde yer eden bir tutkudur. Benim çocukluğumda ise şartlar ve imkanlar nedeniyle bu oyuncaklara pek ulaşamıyorduk. 2009 yılında, 25 yaşlarındayken eşim bana ilk model arabamı aldı. O günden bu yana neredeyse hiç ara vermeden, bazen az bazen çok, toplamaya devam ettim.

“BENDEN ÇOCUKLARIMA KALACAK” Ezgen, koleksiyonunun çeşitliliğine dair şunları söyledi: Şu an elimde bin 500 civarında araç var. Bu araçlar asla birbirinin aynısı değil, markalara ve her markanın kendi içindeki serilerine göre farklılık gösteriyor. Aynı aracın düz ( regular) versiyonu da var, premium versiyonu da. Detay, renk, ağırlık ve malzeme bakımından hepsi birbirinden ayrışıyor. Koleksiyonu herkes kendi zevkine göre şekillendirir. Kimisi ütopik araçları, kimisi film araçlarını toplar. Benim ilgimi daha çok sokakta, normal yolda görebileceğimiz gerçek marka araçlar çekiyor. Bu hobinin ne zamana kadar süreceğini bilmiyorum ama muhtemelen benden çocuklarıma kalacak.

“ŞU ANA KADAR 100 TANE OLDU” “Herkes geleceğine yatırım yapıyor, ben geçmişime yatırım yapıyorum” diye belirten Ezgen, öğrencisine de oyuncak araba hediye etti. Ezgen'in hediye ettiği oyuncak arabalardan koleksiyon yapmaya başladığını söyleyen 10 yaşındaki Asaf Eymen Turhan “Kürşat hocanın hediye ettiği birkaç araba ile başladım. Aslında ilk başta ondan görmüştüm ve başladım. Şu ana kadar 100 tane oldu. Bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum" dedi.

