Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Emniyet teşkilatının uzun süredir beklediği düzenlemede sona gelindi. Yeni kanun taslağıyla düzensiz çalışma saatleri net kurallara bağlanırken; sağlık, psikolojik destek ve sosyal güvence mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
- Yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine yönelik yeni bir sistem kurulması planlanıyor.
- Fazla mesai ve izin uygulamalarının net kurallara bağlanması öngörülüyor.
- Sosyal güvence, lojman imkanları ile sağlık ve psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
- Görev ve yetki tanımlarının daha açık hale getirilmesiyle uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
- Eğitim ve mesleki gelişim alanında uluslararası standartlara uyum gözetilerek nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi hedefleniyor.
GAMZE ERDOĞAN - İçişleri Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı, emniyet teşkilatına ilişkin kapsamlı yasal düzenlemede sona yaklaşılıyor. Mevcut kanunun günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle hazırlanan yeni “Polis Meslek Kanunu” ile teşkilatın çalışma yapısında köklü değişiklikler öngörülüyor.
Taslakta, özellikle yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine yönelik yeni bir sistem kurulması, fazla mesai ve izin uygulamalarının net kurallara bağlanması planlanıyor. Sosyal güvence, lojman imkânları ile sağlık ve psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi de düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
MESAİ SAATLERİNE DÜZENLEME
Edinilen bilgiye göre düzenleme, polislerin günlük çalışma pratiğini doğrudan etkileyecek maddeler içeriyor. Uzun mesai saatlerinin yeniden ele alınması, izin haklarının daha sistemli hâle getirilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması hedefleniyor.
YETKİ TANIMI DAHA AÇIK OLACAK
Dikkat çeken bir diğer başlık ise görev ve yetki tanımlarının daha açık hâle getirilmesi. Sahadaki uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi amacıyla yetki sınırlarının netleştirilmesi planlanırken, sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarıyla ilgili düzenlemelerin de yer alması bekleniyor.
STANDARTLARA UYUM
Eğitim ve mesleki gelişim alanında uluslararası standartlara uyumun gözetildiği çalışmada, teşkilatın nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.