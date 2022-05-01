Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. 7. dakikada Baku'dan gol yiyen Rizespor, 16. dakikada Kahraman Demirtaş'ın topu kendi ağlarına yollamasıyla durumu eşitledi

19. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Gökhan Gönül’ün ceza sahası yayına yerden gönderdiği topla buluşan Yusuf Sarı, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Topu önünde bulan Cisse, rakibinden sıyrılarak girdiği ceza sahasında sağ alt köşeye attığı şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

34. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında Gedson Fernandes, rakip yarı alanın ortalarından top sürerek ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla attığı şutta sağ köşeye topu gönderen Fernandes, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Maçın ilk yarısı 3-1 Rizespor üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada ceza sahası dışındaki Cisse'nin kafayla indirdiği topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

68. dakikada Çaykur Rizespor'un 5. golü geldi. Fernandes'in pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Yusuf Sarı, skoru 5-1'e getirdi.

78. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pohjanpalo, Mihojevic'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-1.

88. dakikada Kahraman'dan seken topla sağ çapraz pozisyonda topa sahip olan Mende'in, yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 7-1.

ZOR DA OLSA RİZESPOR LİGTE KALABİLİR

Bu galibiyetle puanını 33'e çıkaran Çaykur Rizespor çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü. Karadeniz temsilcisinin ligde kalabilmesi için son haftadaki Gaziantep FK müsabakasını 2 farklı olmak üzere kalan bütün maçlarını kazanması gerekiyor. Ayrıca Gaziantep FK'nin bütün müsabakalarını kaybetmesi, Altay'ın da en az 1 müsabakada puan kaybı yaşaması lazım.

GÖZTEPELİ FUTBOLCULARA TEPKİ

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Göztepe'de taraftarlar maçın başından itibaren Halil Akbunar ve Yalçın Kayan'a top geldiğinde tepki gösterdi. Ligde 28 puanla 19. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği son 12 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerin maçı 6-0 kazandı.

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