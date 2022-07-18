Türkiye Gazetesi

Celta Vigo kulübü, sezon ortasında Getafe'ye kiralık olarak gönderdiği Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu. Getafe'de geçen sezon hedeflerini tutturamadığı ve beklenen performansı gösteremediği belirtilen 28 yaşındaki Okay boşta kalmıştı. Milli futbolcu Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'a geri döndü!

Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'a geri döndü! 3 yıllık sözleşme imzalıyor Celta Vigo kulübü, sezon ortasında Getafe'ye kiralık olarak gönderdiği Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu. Getafe'de geçen sezon hedeflerini tutturamadığı ve beklenen performansı gösteremediği belirtilen 28 yaşındaki Okay, şu anda boşta kalmıştı. Milli futbolcu Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'a geri döndü!

STEVE BRUCE'TAN OKAY'A ÖVGÜLER

"Saksağanlar" lakaplı Championship ekibinin ünlü teknik direktörü Steve Bruce şunları söyledi:

“Okay kalitesinde bir oyuncuyu garanti edebildiğimiz için çok mutluyum. Kulübün Okay'ı getirerek daha Premier League hedefimiz için daha fazla niyet göstermesinden gerçekten memnunum. "

"Orta saha, daha fazla kaliteye ihtiyacımız olduğunu hissettiğim bir alan ve Okay kesinlikle bunu fazlasıyla sunuyor. Kulüpteki ilk sezonun ardından taraftarların favorisi olduğunu biliyorum ve bu sezon bizim için tekrar parlayacağına eminim. "

Matthijs de Ligt Bayern Münih'te! Lewandowski'ten gelen para Hollandalı stopere gitti Alman devi Bayern Münih, Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'ı kadrosuna kattı. Robert Lewandowski'yi 50 milyon euroya Barcelona'ya satan Bayern, 22 yaşındaki stoper için Juve'ye 80 milyon euro bonservis ödeyecek. Matthijs de Ligt Juventus'a 2019 yazında Ajax'tan 85 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilmişti. Süle'yi Dortmund'a kaptıran Bayern'in stoper rotasyonu iyice daralmış ve elde Dayot Upamecano ile Lucas Hernandez kalmıştı.