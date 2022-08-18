Türkiye Gazetesi

Ligde kalesinde gol görmeden 2’de 2 yapan ve Avrupa’da da Şampiyonlar Ligi’ne odaklanan Trabzonspor, Kopenhag’a Danimarka’da 2-1 mağlup olup umutlarını 24 Ağustos’ta Trabzon’da oynanacak maça taşımıştı. Fırtına’nın 10 günlük süre zarfındaki 3 maçı önünü görmesi anlamında belirleyici olacak. Çünkü ligde 20’sinde Antalya deplasmanına çıkacak olan bordo mavililer, 28’inde de sahasında Galatasaray’ı misafir edecek. Amaç iki zorlu rakibe karşı da üstünlük sağlayıp yoluna kayıpsız devam etmek.

GEREKEN YAPILACAK

Asıl para dolu 90 dakika ise Kopenhag mücadelesi olacak. Çünkü bu turun geçilmesi ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalınması demek, Trabzonspor’un kasasına toplam 19 milyon avronun girmesi anlamına geliyor. Herkes bunun farkında ama Abdullah Avcı, maç maç bakılması ve bir kazaya uğranılmaması taraftarı. Abdullah Hoca’ya göre Kopenhag önündeki skor değil ama futbolun umut verici olması camianın yüreğine su serpiyor. Edin Visca’nın yokluğu hissedilse de Avcı, Kopenhag’a karşı rövanşta gerekeni yapacaklarından emin.

BAKASETAS'A GÖRE 'KALBİMİZLE OYNAMALIYIZ'

Kopenhag maçında Trabzonspor’u tur için umutlandıran tek golü atan Bakasetas bu golün öneminin rövanşta daha iyi anlaşılacağını söyledi. Yunanlı oyuncu, takım arkadaşlarına güvendiğini ve kadro kalitelerinin bulunduğunu vurgulayarak "Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacağımıza yürekten inanıyorum ama bunun için tüm kalbimizle mücadele vermemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

AJAX'TAN NACİ İÇİN ÜÇ İSTEK

Ahmetcan Kaplan’ı Ajax’a satan Trabzonspor, Hollanda ekibinden de sol kanat oyuncusu Naci Ünüvar için yoklamada bulunmuştu. 19 yaşındaki oyuncu için Ajax Kulübü, kiralama bedeli, oynama garantisi ve futbolcunun bir sezonluk maaşının (1 milyon avro) karşılanmasını talep etti. Trabzonspor yönetimi, başka kulüplerin de kiralamak istediği oyuncu konusundaki kararını kısa süre içinde Ajax’a bildirecek.

NWAKAEME İKİ GÜNE İMZALIYOR

Trabzonspor’un teklifini kabul etmeyen sonrasında adı Galatasaray ile anılan ve şu anda boşta olan Anthony Nwakaeme’nin menajeri William D’avila bilgilendirme yaptı: Galatasaray’la herhangi bir anlaşma yapmadık. İşi çok ağırdan aldılar. Al Ittihad’la anlaşmıştık, teknik heyet değişikliği sonrası fikirlerini değiştirdiler. 1-2 gün içinde Türkiye dışında bir takıma imza atacağız.

Abdullah Avcı'ya Jean Kouassi eleştirisi! Trabzonspor'u Kopenhag'da yakan tercih... UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın FC Kopenhang takımına 2-1 mağlup olarak tur şansını Trabzon'a bırakan bordo-mavililerde Abdullah Avcı'ya Jean Kouassi eleştirisi geldi.