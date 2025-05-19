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9 puan farktan şampiyonluğu veren Francesco Farioli istifa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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9 puan farktan şampiyonluğu veren Francesco Farioli istifa etti
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ajax teknik direktörü Francesco Farioli, PSV'ye trajik şekilde kaptırılan şampiyonluğun ardından görevinden istifa etti.

Hollanda liginde son 5 haftaya PSV'nin 9 puan önünde giren Ajax, trajik bir son yaşadı. Sezonun bitimine bir hafta kala rakibine geçilen ve şampiyonluğu kaptıran ekibin teknik direktörü Francesco Farioli istifa etti.

Ajax Kulübü, genç teknik adam Farioli'nin görevi bırakma kararı aldığını ve bu kararını yönetime bildirdiğini duyurdu.

"GÖREVİMİ TAMAMLADIM"

Francesco Farioli, kulüp sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ajax’taki yolculuğum neredeyse bir yıl önce başladı. Amacımız Ajax’ı hak ettiği yere geri getirmekti. Bu yolculuk, Şampiyonlar Ligi’ne dönüşle birlikte Johan Cruijff Arena’da son buldu.
1998’den bu yana kulübün ilk Hollandalı olmayan ve ilk İtalyan teknik direktörü olmak büyük bir onurdu. Personelimle birlikte bu zorluğu saygı, tutku ve başarı kararlılığıyla karşıladık. Ajax taraftarından gördüğümüz destek bizim için çok değerliydi."

TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMIŞTI

Daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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