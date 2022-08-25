Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve ismi pek çok takımla anılan Anthony Nwakaeme, sonunda kendine takım buldu! Önceki gün sağlık kontrollerinden geçmek için Suudi Arabistan'a giden 33 yaşındaki futbolcu bugün ilgi çekici bir tanıtım videosuyla açıklandı.

TRABZON'A GERİ DÖNECEK DENİYORDU

Son 4 sezondur Trabzonspor forması giyen Nwakaeme, bu yaz sözleşmesi bitip serbest kalmıştı. Bordo-Mavililer'in şampiyonluğunda 30 Süper Lig maçında 13 gol, 10 asistlik müthiş bir katkı sağlayan yıldız futbolcunun heykeli dikilmişti.

Yeni imza için 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro isteyen Nwakaeme'nin transferi yılan hikayesine dönmüştü.

Geçtiğimiz günler bir açıklama yapan Nwakaeme'nin menajeri D'Avila, "Galatasaray ile herhangi bir anlaşma yapmadık. İşi çok ağırdan aldılar. 1-2 gün içinde Türkiye dışından bir takıma imza atacağız. Al-İttihad ile anlaşmıştık teknik heyet değişikliği sonrası fikir değiştirdiler." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan Nwakaeme'ye tok alıcı taktiği Bonservisi elinde olan ve oradan oraya savrulan ama anlaşma sağlayamayan Trabzon’un eski kanadına 1,1 milyon avrodan 1+1 yıllık anlaşma önerildi.

Hull City 20 milyon euroya sattığı Keane Lewis-Potter'ın yerine Nwakaeme'yi transfer etti Medya patronu Acun Ilıcalı'nın geçen sezon devre arasında 20 milyon euroya satın aldığı Hull City, bu yaz 21 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Keane Lewis-Potter'ı 20 milyon euroya Brentford'a satmıştı. Championship ekibi bu ismin yerini Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yle doldurdu. Acun Ilıcalı daha önce Süper Lig'de Ozan Tufan, Allahyar ve Doğukan Sinik transferlerine imza atmıştı.

Trabzonspor 4.5 milyon euroluk sponsorluk anlaşmasına imza attı Trabzonspor Kulübü, kripto para borsası Clear White Solutions Limited (WhiteBIT) ile 3 yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptığını duyurdu.