Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a 2018 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euroya transfer olan ve geride kalan 4 sezonda ağır sakatlıklar yaşayan Emre Akbaba, daha önce kiralık olarak ayrıldığı Sarı-Kırmızılılar'dan bu kez tamamen koptu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu transfer pencerecesinin kapanmasına 10 dakika kala Adana Demirspor'a imza attı.

"VEDAYI DEĞİL, VEFAYI SEÇİYORUM"

Sosyal medya hesabından bugün bir veda mesajı paylaşan Emre Akbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’a geldiğim günden bu yana unutmayacağım mutlu anılarım, hatırlamak bile istemediğim acılarım, ömür boyu gururla anacağım anlarım oldu. Yanımda her zaman ailem ve sizler vardınız ve ben hep elimden gelenin fazlası için çalıştım. Vedayı değil vefayı seçiyor ve seviyorum. Bugünkü Emre olmamda emeği geçen herkese, her şey için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla"

EMRE AKBABA ADANA DEMİRSPOR'DA KAÇ PARA KAZANACAK?

Galatasaray'da yenilediği sözleşmesinde 8 milyon TL yıllık ücret yazan Akbaba Adana Demirspor'la astronomik bir ücret karşılığında anlaştı. Fanatik'in haberine göre; Alanyaspor ve Karagümrük'ün tekliflerini düşük bulan yıldız orta saha Adana Demirspor'dan 2+1 yıllık 20 milyon TL üstü maaş aldı. Emre Akbaba'nın sözleşmesinde ayrıca bonus maddeleri de yer alıyor.

Emre Akbaba transferin son saatinde Adana Demirsporlu oldu Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu duyurdu. Sarı-Kırmızılılar'da transferin son günü 6 isimle yollar ayrılırken Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı da Giresunspor oldu.

JUAN MATA GELİNCE YOL GÖRÜNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından 10 numarada oynatılan ve bu sezon ilk 11'de başladığı maçlarda bekleneni veremeyen Emre Akbaba, Juan Mata transferi sonrası gözden çıkarıldı. Adana Demirspor Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray'a 500 bin Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncunun transferinde öncelik Galatasaray olacak ve sonraki satışından %50 pay da alacak.

Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica... Galatasaray maliyetleri açıkladı Transferin son günü 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, yeni yıldızlarını KAP'a bildirdi ve maliyetler belli oldu. Yusuf Demir'in bonservisini alan Galatasaray, Icardi'yi ise "sudan ucuz"a kiraladı. İşte detaylar...