Türkiye Gazetesi

MKE Ankaragücü maçının ardından kırmızı kart gören Souza, PFDK tarafından 1 maç da ceza almıştı. TFF Tahkim Kurulu ise, Beşiktaş'ın Josef de Souza için yaptığı itirazı reddetmişti.

Brezilyalı yıldız bugün Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'yla düzenlediği basın toplantısında göz yaşlarına hakim olamayarak, "Ceza alması gereken kişiler ceza almadı. Rakibin aldığı ceza da ortada. Bu durum bir güvensizlik oluşturuyor. 6. yıldır 2 kez kırmızı kart gördüm ve bu da VAR ile oldu. Ben rakibine kasten şiddet uygulayan bir oyuncu değilim" dedi.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan tecrübeli futbolcu, ayrılık sinyalleri verdi.

'GELECEK SEZON BURADA KALMAK GÜVENDE HİSSETTİRMİYOR'

Ayrılma kararını ailesiyle görüştüğü için aldığını ve bu sebeple toplantıda duygusallaştığını ifade eden 33 yaşındaki orta saha, şunları kaydetti:

"Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile."

Josef de Souza'nın göz yaşları! Cezanın kaç maç olduğu önemli değil, ortada haksızlık var TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef de Souza için yaptığı itirazı reddetti. Brezilyalı yıldız bugün Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'yla basın toplantısı düzenledi. Sinirden göz yaşlarına hakim olamayan Brezilyalı futbolcu, "Ceza alması gereken kişiler ceza almadı. Rakibin aldığı ceza da ortada. Bu durum bir güvensizlik oluşturuyor. 6. yılım Türkiye'de. 2 kez kırmızı kart gördüm ve bu da VAR ile oldu. Ben rakibine kasten şiddet uygulayan bir oyuncu değilim" dedi.

Beşiktaş, Josef de Souza'nın cezasına tepkisiz kalmadı! Beşiktaş'ta 2. Başkan Engin Baltacı ve Josef de Souza bugün saat 13.30’da Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenleyecek.

Sahaya atlayan taraftarı darp etmişti: Josef de Souza'nın cezası onandı TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 1 maçlık men cezasını onadı.