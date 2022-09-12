Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor'un geçen sezon devre arasında Keçiörengücü'nden transfer ettiği Samet Akaydın, Süper Lig'in dikkat çeken stoperleri arasına girmeyi başardı. 28 yaşındaki futbolcu partneri Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a trnasfer sonrası parlamaya devam ediyor.

Trabzonspor maçının 90+4. dakikasında Svensson'un sağ kanattan ortasında kafayla topu ağlara gönderen Samet Akaydın, Adana Demirspor'a 3-2 puanı getiren isim oldu.

BEŞİKTAŞ'A DA GOL ATMIŞTI

Başarılı futbolcu maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"İki takım da iyi oynadı. Trabzonspor'u da tebrik ederim. Kazanacağımıza inanmıştık. Golüm için mutluyum. Üstümde ölü toprağı vardı, onu atmam lazımdı. Bu gol beni ayrı motive etti. Beşiktaş ve Trabzonspor gollerini kariyerim boyunca unutamayacağım."

EMRE AKBABA İLK KEZ FORMA GİYDİ

Adana Demirspor ise geçen hafta 1-1 berabere kaldığı Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.

Mavi lacivertli ekip, müsabakaya Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru ilk 11 ile başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Hatayspor maçında görev verdiği Assombalonga'yı yedek kulübesinde oturturken, Tayyip Talha Sanuç ise Beşiktaş'a transfer olduğu için maçta yer almadı.

İtalyan teknik adam bu oyuncu yerine Rakitskyi'ye yer verirken Galatasaray'dan transfer edilen Emre Akbaba da Adana Demirspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdiler.

Adana Demirspor'dan evinde 3'te 3! Mavi Şimşekler Trabzonspor'u 90+4'te Samet Akaydın'la devirdi Süper Lig'de haftanın kapanışı heyecan fırtınasına sahne oldu... Şampiyon Trabzonspor'u ağırlayan Adana Demirspor, başarılı stoperi Samet Akaydın'ın 90+4'te attığı golle 3-2 galip geldi. 2 kez öne geçip 2 kez yakalanan Vincenzo Montella'nın takımı 3 puanını 3 golle almayı başardı. Abdullah Avcı'nın takımı bir deplasmandan daha mağlup ayrılırken ligde 10 puanda kaldı. Evinde 3'te 3 yapan Adana Demirspor puanını 13'e yükseltti. Umut Bozok ilk golünü attı, Ndiaye eski takımına attığı gole sevinmedi...