Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yabancı statüsünde oynayan yeni transferleri Yusuf Demir konusunu tekrar gündeme getirdi. Türk ve yabancı oyuncular konusunda kuralları bildiğini belirten Özbek olayı bir örnekle açıklayarak “Geçen gün bir maçta rakibin esame listesine baktım 2 Türk var. Aman böyle çıkılmasın diye uyardım ancak sorduk soruşturduk bizim İspanyol veya İngiliz sandığımız arkadaş Türk’müş. Bunlar ortadayken Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır” dedi.

ÇABA GÖSTERMELİYİZ

“Yusuf Demir bizim evladımız" diyen Özbek, "Genç yaşta Barcelona gibi dünya devi bir futbol takımının oyuncusu olmuş, her kategoride de oynamış. Elbette ki çalışma gerekiyor, elbette ki bazı kuralların TFF’de veya FIFA’da değişmesi gerekiyor. Biz Türk vatandaşı olarak millî takımda oynatılması için ne gerekiyorsa o çalışmayı, Türk statüsünde oynaması için ne gerekiyorsa onu yapalım dedim ve yapıyoruz da. Yusuf, Türk Milli Takımı’na kazandırılmalı" ifadelerini kullandı.

HERKES ÇOK MUTLU

Galatasaray Kulübü, Çağdaş Faktoring ile sponsorluk anlaşması imzalarken törene katılan Başkan Dursun Özbek “İyi bir takım kurduk, daha da iyi sonuçlar alacağımızı biliyoruz. Mayıslar Galatasaray’ındır” dedi.

HAKEMLER İYİ GİTMİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konya maçında hakem performansından çok büyük sıkıntı çektiklerini belirterek “Her hafta sonu bu değerlendirmeler yapılıyor. Maalesef değerlendirmeler de çok iyi yönde gitmiyor, hep bir problem var. Herkes problemlerin ve hataların farkında ve herkes yeteri kadar bağırıyor” dedi.

Galatasaray haberleri... Yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı! Okan Buruk seçimini yaptı Galatasaray'da yabancı sayısını fazla olması ve Yusuf Demir'in de yerli statüsünde oynayamaması nedeniyle birkaç isimle devre arasında yollar ayrılacak. Teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı ilk isim Patrick Van Aanholt oldu. Tecrübeli bekle sözleşme fesih detayları hakkında görüşmeler başlıyor.