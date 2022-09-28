Türkiye Gazetesi

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak.

Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Sezon başından bu yana kalesinde kriz yaşayan Beşiktaş’ta derbide kaleyi koruyacak isim belli oldu. Teknik direktör Valerien Ismael’in İstanbulspor maçında iki kötü gol yemesine rağmen tecrübesi sebebiyle formayı Ersin Destanoğlu’na vereceği öğrenildi.

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ERSİN'İN DERBİ TECRÜBESİ

Valerien Ismael, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kalede 18'lik Emre Bilgin'i oynatmıştı. Ancak yönetimle yaşadığı sorunları aşan Ersin, İstanbulspor maçında kaleye geri dönmüştü. Milli ara takımda en çok Ersin'e yaradı. 21 yaşındaki eldiven bu süreçte kendisini mental olarak derbiye iyi hazırladı.

FENERBAHÇE DERBİLERİNDE 4. SINAVI

Ümraniye'ye yakın kaynaklar, Beşiktaş kaleci departmanının Ersin'in maça zihinsel olarak da hazırlamak için yoğun çaba sarfettiği bilgisini paylaştı. Son 2 sezondur Beşiktaş kalesini koruyan ve şampiyonluk gören bir isim olan Ersin Destanoğlu, ilk Fenerbahçe derbisine pandemi sezonunun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı maçta çıkmıştı.

Şampiyonluk sezonunda Kdıköy'de elde edilen 3-4'lük derbi zaferinde ise kaleyi Uyku Yuvakuran korumuştu. O sezon iç sahadaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ise 1-1 bitmişti. Geçen sezon ise Kadıköy'de 2-2, Dolmabahçe'de 1-1 biten Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında kaleyi Ersin Destanoğlu korumuştu.

DERBİ İÇİN PRİM DOPİNGİ

Başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael ödeme planı konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Buna göre üst üste alınacak üç galibiyette yüklü ödeme yapılacak. Fenerbahçe derbisinde alınacak galibiyette de futbolculara ekstra prim ödenecek.

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Ersin Destanoğlu yönetim kararıyla mı oynatılmıyor? Beşiktaş'ta kaleci krizi! Şok iddia! Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi büyüyor... Teknik direktör Valerien Ismael'in son 2 maçta Ersin Destanoğlu'nu keserek kaleyi 19 yaşındaki Emre Bilgin'e emanet etmesi kafa karıştırmıştı. Ersin Destanoğlu'nun yönetimin teklif ettiği rakamı beğenmediği için "yukarıdan" gelen talimatla oynatılmadığı iddia ediliyor.