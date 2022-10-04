Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde haftayı Adana Demirspor beraberliği ile kapatan ve bu hafta sonunu BAY geçecek olan Galatasaray’da transfer çalışmaları erken başladı. Yeni bir hoca ile yola çıkıp yeni bir kadro kuran sarı kırmızılılar, gelecek sezonlar için de plan yapmaya çalışıyor. İşte bunlardan biri de kale konusunda. İtalya’dan gelen iddialara göre sarı kırmızılılar, Fernando Muslera’nın yerine uzun vadeli olarak Inaki Pena’yı düşünüyor.

MUSLERA'YA BAĞLI

Kısa bir süre Galatasaray’da kiralık forma giyen ve Barcelona ile sözleşme uzatmayan Pena da Cimbom’un teklifine sıcak bakıyor. 36 yaşında olan ve 2024’e kadar mukavelesi bulunan Muslera’nın durumu ise sezon sonunda masaya yatırılacak. Bu sezonki performansı belirleyici görünen Uruguaylı eldivenin ise futbolu Galatasaray’da bırakmak istediği biliniyor. Özetle; Cimbom, yeni yapılanmayı ve uzun vadeli planı kale konusunda da hayata geçirmek düşüncesinde..

YUNUS'A ZAM MÜJDESİ

Kiralık gittiği Adana Demirspor’da gösterdiği performans sonucunda tekrar Galatasaray’a dönen ve takımın vazgeçilmezlerinden biri hâline gelen Yunus Akgün ile yönetim masaya oturacak. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan 21 yaşındaki oyuncunun kontratı 2027 yılına kadar uzatılırken 900 bin TL’lik yıllık ücreti de 17 milyon TL’ye çıkarılacak.

SORU İŞARETİ YOK

G.Saray’ın yeni transferi Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile yılan hikâyesine dönen ilişkileri, Aslan’ı ister istemez etkiliyordu. Golcü

isim apar topar Arjantin’e gitmişti ve dönmeyeceği bile iddia ediliyordu. Yönetim golcü isimle temasa geçti ve yarınki idmanda yer alacağını teyit etti.

OLIVEIRA AÇIK KAPATIYOR

Sergio Oliveira geçtiğimiz hafta dayısını kaybetmiş ve cenaze için ülkesine gitmişti. Bu sürede antrenman kaçıran ve bu nedenle Adana Demirspor maçına yedek kulübesinde başlayan Portekizli, takıma verilen üç günlük izinde açık kapatmak için özel programa göre çalışmaya katıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Muslera ayrılıyor mu? Cim Bom'da Inaki Pena sesleri Son dakika Galatasaray haberleri... İtalyan medyasında flaş Muslera iddiası! Galatasaray'ın 36 yaşındaki kalecisi sezon sonunda ayrılabilir. Galatasaray yönetimi Uruguaylı yıldızın yerine kaleye geçecek ismi şimdiden belirledi.