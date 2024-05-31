A Milli Takım, EURO 2024'e hazırlanıyor! Riva'da çift idman yapıldı

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e hazırlanan A Milli Futbol Takımı, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

A Millî Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın başlaması öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını bugün Riva'da yaptığı çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanı için sahaya gelen futbolcular, burada iki grup halinde önce kuvvet ardından da taktik çalışmaları yaptı.

Akşam gerçekleştirilen idmanda ise, ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Ardından iki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü taktik, diğer bölümü ise rondo çalışması yaptı.

Antrenmanın son kısmında ise çift kaleli taktik maç yapıldı. Aday kadroda bulunan oyuncuların tamamı çalışmalarda yer aldı.

A Millî Takımımız, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.