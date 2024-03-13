A Milli Takımın EURO 2024 öncesi son karşılaşması belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan önceki son özel maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak. Karşılaşma Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, final turnuvası öncesindeki son özel maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak. Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

2 TAKIM 31 YIL SONRA KARŞILAŞACAK

EURO 2024'e hazırlık niteliğindeki mücadele, iki takımı 31 yıl aradan sonra karşı karşıya getirecek. Türkiye ile Polonya arasındaki son maç, 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanmış ve Ay-yıldızlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Daha önce Polonya ile 17 müsabaka oynayan milliler, bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. 11 maçta ise gülen taraf Polonya oldu.