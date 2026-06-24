A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu, Los Angeles'ta bir kuaför salonunda görüntülendi. Milli futbolcunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından ABD'nin Los Angeles kentinde bir kuaför salonunda görüntülendi.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonda çıktığı maçlarda gol sevinci yaşayamadı.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Paraguay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, takımın yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek, "Şu an kelime bulmak kolay değil, zor. Buraya kadar biz getirdik. İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani. Adamlar ilk şutla golü buldu. Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası. Herkes üzüldü, kahroldu. Denedik olmadı. Herkes için tecrübe oldu. Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik. Nerelerden nerelere geldik. Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu

LOS ANGELES'DA BİR KUAFÖRDE SALONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

Milli futbolcunun turnuva sonrasında Los Angeles'ta bir kuaför salonunda tıraş olurken görüntülenmesi, sosyal medya platformlarında taraftarlar arasında gündem oldu.

Hakan Çalhanoğlu

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