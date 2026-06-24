Altının kilogramı 1 günde 187 bin lira değer kaybetti
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 25 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 25 bin lira, en yüksek 6 milyon 300 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3 düşüşle 6 milyon 25 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 212 bin liradan tamamlamıştı.
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İŞLEM MİKTARI 1.648 KİLOGRAM
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 112 milyon 450 bin 424,76 lira, işlem miktarı ise 1.648,53 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 903 milyon 349 bin 728,95 lira olarak gerçekleşti.
EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGLobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Yaman Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|6.212.000,00
|4.160,00
|En Düşük
|6.025.000,00
|3.975,00
|En Yüksek
|6.300.000,00
|4.172,00
|Kapanış
|6.025.000,00
|3.975,00
|Ağırlıklı Ortalama
|6.156.892,90
|4.097,75
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|10.112.450.424,76
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.648,53
|Toplam İşlem Adedi
|177