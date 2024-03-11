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Acun Ilıcalı'dan TFF'ye sürpriz öneri! Tek çözümü açıkladı: Federasyona yalvarıyorum

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Acun Ilıcalı, Futbol, Haber

Spor Haberleri  / -

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Beyaz Futbol programına bağlanarak TFF'ye önerilerde bulundu. Ilıcalı'nın hakemlerle ilgili yaptığı değerlendirme dikkat çekti.

Futbola yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Acun Ilıcalı, dün akşam oynanan Fenerbahçe - Pendikspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de oyunun sürekli durmasından şikayetçi olan Ilıcalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi.

Beyaz Futbol'a konuşan Ilıcalı, "Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor. Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan TFF'ye sürpriz öneri! Tek çözümü açıkladı: Federasyona yalvarıyorum - 1. Resim

ACUN ILICALI: ÖLSE SAHAYA ALMIYOR HAKEM

Oyuncuların sürekli yere yatmasından dolayı oyunun soğuduğunu aktaran Acun Ilıcalı, "Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü? Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem." dedi.

ACUN ILICALI ÇÖZÜMÜ AÇIKLADI

TFF'ye yabancı hakem çağrısında bulunan Acun Ilıcalı, "Bunun çözümü var. Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı, bir tek Türkiye'de oluyor bu, Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez. Olympiakos-Panathinaikos maçını Alman hakem yönetti. Benim gözümde, istemeyerek de olsa ülkeyi kaosa sürüklüyorlar. Huzur isteniyorsa tek çözüm var; yabancı hakem getireceksiniz." açıklamasında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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