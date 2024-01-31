Adana Demirspor'da 2 ayrılık! Niang ve Stambouli'nin yeni adresi belli oldu

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Adana Demirspor'da yaprak dökümü sürüyor. Benjamin Stambouli ve Mbaye Niang ayrılanlar listesine dahil oldu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olma talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Stambouli'nin Yunanistan ya da Almanya'ya geri döneceği iddia ediliyor.



MBAYE NIANG DA AYRILIYOR

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen M'Baye Niang'ın da İtalya ekibi Empoli ile anlaştığı öğrenildi.

Senegalli oyuncunun bu hafta resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.