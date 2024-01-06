Adana Demirspor'da sürpriz Balotelli gelişmesi! İtalyan golcü veda etti

6 Ocak 2024 09:35 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 09:35

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yaprak dökümü sürüyor.

Younes Belhanda ve Kevin Rodrigues'in ardından Mario Balotelli'nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre İtalyan golcü kısa süre içerisinde kulübe veda edecek.

Sezon başında ikinci defa Adana Demirspor'a imza atan 33 yaşındaki yıldız, sakatlığından dolayı sadece 5 maça çıkara 3 gol kaydetti.

NIANG DA AYRILMAK İSTİYOR

Adana Demirspor'u bir diğer yıldızı Mbaye Niang'ın da ayrılmak istediği öğrenildi. Maaşların geç ödendiğini iddia eden Senegalli golcü, "Ödemelerdeki aksamalar beni biraz duraksattı. Kendime sorular soruyorum. Gecikmeleri kabul edebiliriz ama bu dört aya kadar uzadı... Bunun bir kısmını ödediler ama bu durum sahada odaklanmayı engelliyor. Ayrılmak istiyorum. Bunu kulüp yöneticilerine ilettim. Çevrem bu yönde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Niang'ın sözlerini yalanlayarak, "Yalan söylüyorsun! 1 euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince 'Bonservisini getir, git' dedik. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz." karşılığını verdi.