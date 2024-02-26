Adana Demirspor'un yeni başkanı belli oldu! Murat Sancak istifa etmişti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Haftalardır galibiyet alamayan Mavi-şimşeklerde kulüp başkanı Murat Sancak görevinden istifa etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Sancak, basın toplantısı düzenleyerek her şeyi açıklayacağını dile getirdi.

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası istifa etti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Sancak, başkanlık koltuğunu Metin Korkmaz'a devrettiğini söyledi.

MURAT SANCAK:DAHA YÜKSEK SESLE UĞRAŞACAĞIMA EMİN OLUN

Sezon sonu bir basın toplantısı yapacağını belirten Murat Sancak, şu ifadeleri dile getirdi:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı metin Korkmaz’a devrediyorum, niye niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin ama verin, bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir, Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun be bana güvenin."