Adım adım Kartal'a! Rıdvan'a '3' şoku
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beşiktaş’a transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz, 3 numaralı formasının yeni transfer Aarons’a verilmesiyle Rangers’tan ayrılma kararını netleştirdi.
Rıdvan Yılmaz adım adım Beşiktaş’a yaklaşıyor. Rangers sol beke transfer ettiği Max Aarons’a, Rıdvan’ın 3 numarasını verdi.
Yeni sezonda 33 numaralı formayı giymesi istenen millî oyuncunun da artık Rangers’tan kesin olarak ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker