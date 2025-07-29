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Adım adım Kartal'a! Rıdvan'a '3' şoku

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz, Rangers, Beşiktaş Transferleri, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’a transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz, 3 numaralı formasının yeni transfer Aarons’a verilmesiyle Rangers’tan ayrılma kararını netleştirdi.

Rıdvan Yılmaz adım adım Beşiktaş’a yaklaşıyor. Rangers sol beke transfer ettiği Max Aarons’a, Rıdvan’ın 3 numarasını verdi.

Yeni sezonda 33 numaralı formayı giymesi istenen millî oyuncunun da artık Rangers’tan kesin olarak ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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