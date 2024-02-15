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    • Adnan Polat'tan adaylık açıklaması! Galatasaray'da seçim hazırlıkları başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Hürriyet
    - Güncelleme:
    Adnan Polat&#039;tan adaylık açıklaması! Galatasaray&#039;da seçim hazırlıkları başladı
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Hürriyet

    Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, sezon sonunda yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

    Sezon sonunda yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacağı düşünülen Dursun Özbek'in görevini Adnan Polat'a teslim edeceği iddia edilmişti.

    Sessizliğini bozan Adnan Polat, adaylık düşüncesinde olmadığını ve Dursun Özbek'in devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

    ADNAN POLAT, DURSUN ÖZBEK'İ İŞARET ETTİ

    Aday olmayacağını söyleyen Adnan Polat, "Ben Galatasaray'da görevimi yaptım. Aday olmak gibi bir niyetim yok ama yardımcı olurum. Bence Dursun Başkan bir dönem daha görevini sürdürmeli. Yarım kalan işleri tamamlamalı." ifadelerini kullandı.

    Adnan Polat'tan adaylık açıklaması! Galatasaray'da seçim hazırlıkları başladı

    DURSUN ÖZBEK VEDA SİNYALİ VERMİŞTİ

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde başkanlığa aday olmayacağının sinyalini vererek şu ifadeleri dile getirmişti:

    "2024'te emaneti teslim edeceğimiz bir seçim dönemine geliyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki dönemin hayırlı olması ve bu dönemde yapılan işlerin bir tık daha üste taşınması için yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Seçim vaatlerimizin hepsini gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 aylık bir süremiz daha var. Bu 4 ayda da gerçekleştiremediğimiz ya da eksik kalan kısımları tamamlayacağız."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Hürriyet
    Haberler > Spor > Adnan Polat'tan adaylık açıklaması! Galatasaray'da seçim hazırlıkları başladı
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