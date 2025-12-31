Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) heyecan devam ediyor. Grup mücadelesinde son maçlar oynanırken, turnuvanın en değerli ilk 11'i belli oldu.

2025 Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli kadrosuna 559 milyon euro değer biçilirken; en pahalı oyuncu, Fransız devi Paris Saint Germain'den Achraf Hakimi oldu.

chraf Hakimi, 2025'te Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü

27 yaşındaki Faslı sağ beki, Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ve Mancheter United forması giyen Kamerunlu yıldız Bryan Mbeumo takip etti.

Victor Osimhen

Afrika Uluslar Kupası'nın en pahalı 11'i şöyle:

1- Yahvann Diouf - 9 milyon euro

2- Achraf Hakimi - 80 milyon euro

3- Edmon Tapsoba - 35 milyon euro

4- Ousmane Diomande - 45 milyon euro

5- Rayan Nouri - 40 milyon euro

6- Pape Matar Sarr - 35 milyon euro

7- Carlos Baleba - 60 milyon euro

8- Bryan Mbeumo - 75 milyon euro

9- Ademola Lookman - 40 milyon euro

10- Omar Marmoush - 65 milyon euro

11- Victor Osimhen - 75 milyon euro

