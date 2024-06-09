Ahmet Selim Kul'dan açıklama! Aziz Yıldırım - Ali Koç yayınını sunmuştu

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor

Mourinho Fenerbahçe'ye nasıl geldi? Ali Koç ve Aziz Yıldırım yüzleşti!

Mourinho Fenerbahçe'ye nasıl geldi? Ali Koç ve Aziz Yıldırım yüzleşti!

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un tarihi yayını sunan Ahmet Selim Kul, sosyal medya hesabından açıklama yaparak eleştirilere cevap verdi.

Habertürk'te görev yapan Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen tarihi yayının modaretörlüğünü yapmıştı.

Sosyal medyada gündem olan Kul, yayındaki görüntüsüyle dikkat çekmişti.

AHMET SELİM KUL: ÇOK ŞAKA GÖRDÜM VE GÜLDÜM

Çok fazla müdahil olmadığı için eleştirilen Ahmet Selim Kul, yayın sonrası şu sözleri dile getirdi:

"Gerçekten daha dikkat çekici bir düello var mı? Aklıma gelmiyor. Tam 20:00'da bizim maratonumuz başladı. Sayın Aziz Yıldırım'ın yayını kabul etmesiyle başladı.

Moderatörsüz isteniyordu ama bu programı birinin açıp kapatması lazımdı.

8-9 yıldır aralarında müthiş bir kutuplaşma olan ikili karşı karşıya geldi.

Çok merak ediliyordu. 3 gün önce Ali Koç'u burada konuk etmiştik. En büyük meslek hedefim ikinizi yayında buluşturmak dedim. Çok şükür iki gün sonra nasip oldu.

Benim bu alanda yapabileceğim daha büyük bir iş yoktu.

Tabii insanlar bazı konularda bana yükleniyorlar özellikle benim çok müdahil olmama konusunda bir çok şaka gördüm ve güldüm. Bir çok komik şeyler var."