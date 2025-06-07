Akılalmaz teklif! İsmail Yüksek'in kapısını öyle bir rakamla çaldılar ki...

Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, transfer perdesini İsmail Yüksek ile açmak istiyor. Ukrayna ekibinin milli yıldıza maaşının tam 10 katını teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıyan ve burada büyük başarılar elde eden Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçti. İlk yurt dışı deneyiminde Türkiye'de elde ettiği başarıların bir benzerini yakalamak isteyen Turan, transfer için gözünü İstanbul'a dikti.

MAAŞININ TAM 10 KATINI TEKLİF ETTİLER

Ukrayna ekibi, Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor. Turan'ın takımı, tecrübeli orta sahaya Fenerbahçe'den kazandığının yaklaşık 10 katını teklif etti.

Takvim'in haberine göre; sarı lacivertlilerden yıllık 400 bin euro bandında maaş alan İsmail'e Shaktar'ın teklifi tam 4 milyon euro oldu.

İsmail Yüksek'in, Arda Turan'dan dolayı teklife sıcak baktığı iddia ediliyor.