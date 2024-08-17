Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Gençlere yönelik birtakım çalışmalar yapacağız

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Gençlere yönelik birtakım çalışmalar yapacağız

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Gençlere yönelik birtakım çalışmalar yapacağız

Spor Haberleri

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, forma sırt sponsorluğu için İstanbul'da düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekibi Alanyaspor ile Eminevim arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Mövenpick Hotel Asia Airport'ta gerçekleştirilen imza töreninde Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün açıklamalarda bulundu.

Sponsorluk desteği dolayısıyla Eminevim'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bizim için gerçekten çok önemli bir anlaşma. İnşallah bundan sonraki süreçte bu projeleri geliştireceğiz ve gençlere yönelik birtakım çalışmalar yapacağız. Alanyaspor, Türkiye'nin güzide kulüplerinden biri. Futbolcu üreten ve teknik direktör yetiştiren, herkesin sevdiği bir spor kulübü. Ne mutlu bize. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'a sponsor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Süheyla Üstün ise "Her iki tarafın için de hayırlı ve uğurlu olsun. Spor camiasının arkasında olmak bizlere övünç veriyor. Sağlam kafa, sağlam vücutla meydana gelir. Her zaman gençlerimizin arkasındayız. Daha önce Boluspor'a ve Erzurumspor'a sponsor olmuştuk. Devam edeceğiz." diye konuştu.

İmza töreni, forma takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

İmzalanan anlaşmaya göre Eminevim, Corendon Alanyaspor'un forma sırt sponsoru olacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 oyuncu belirledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 oyuncu belirledi - SporFenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 oyuncu belirledi22 Ağustos Perşembe günü oynanacak Lugano - Beşiktaş maçını kim yönetecek? Hakem belli oldu... - SporAvrupa Ligi'nde Lugano - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!Vincent Aboubakar'ın gelen teklifleri neden reddettiği ortaya çıktı! İşte ayrılık şartı - SporAboubakar'ın ayrılık şartı ortaya çıktı!Beşiktaş, Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu ile ilgileniyor! Jon Pacheco hangi mevkide oynuyor? - SporBeşiktaş, Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu ile ilgileniyor!Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor... - SporKadro dışı bırakılan yıldız Türkiye'ye geliyor!Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak - Spor4 büyük maç şifresiz yayınlanacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...