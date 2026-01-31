Bundeliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta Dino Toppmöller'den boşalan teknik direktörlük görevine Albert Riera getirildi. Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Eintracht Frankfurt, Dino Toppmöller ile yollarını ayırdıktan sonra Albert Riera ile 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürecek sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanyol teknik adam, yeni görevine başlamadan önce kendi isteğiyle NK Celje'nin başında son maçına 1 Ocak Pazar günü Maribor karşısında çıkacak.

RIERA'NIN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 2022 yılında Olimpija Ljubljana'da başlayan Riera, 2023'te lig ve kupada şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2023-2024 sezonunda Bordeaux'da görev alan Riera, son olarak Slovenya temsilcisi Celje'yi çalıştırmış ve ilk sezonunda takımını Slovenya Kupası'nı kazanmıştı.

Albert Riera

2011-2014 yılları arasında formasını giydiği Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu, 2021-2022 sezonunda sarı-kırmızılılarda Fatih Terim ve Domenec Torrent'in yanında yardımcısı antrenörlük yapmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası