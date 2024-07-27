Alex de Souza istedi Antalyaspor transfer etti! Braian Samudio 2 yıllık imzaladı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce Çaykur Rizespor forması da giyen Braian Samudio ile 2 yıllık transfer imzaladı.
ÖZEL HABER — FERHAT KIZILTAŞ Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, Paraguaylı forvet oyuncularından Braian Samudio'yu kadrosuna kattı.
Dün gece Antalya'ya gelen 28 yaşındaki yıldız, sağlık kontrollerinden geçerek 2 yıllık resmi imzayı attı.
Geçen sezon Meksika ekiplerinden Toluca forması giyen Samudio, 24 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.
2017-2021 yılları arasında Rizespor forması da giyen Paraguaylı yıldız, 139 maçta 39 gol ve 18 asist katkısında bulundu.
Samudio, dün gece Antalya'ya geldi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor