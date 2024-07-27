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Alex de Souza istedi Antalyaspor transfer etti! Braian Samudio 2 yıllık imzaladı

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Alex de Souza istedi Antalyaspor transfer etti! Braian Samudio 2 yıllık imzaladı

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce Çaykur Rizespor forması da giyen Braian Samudio ile 2 yıllık transfer imzaladı.

ÖZEL HABER — FERHAT KIZILTAŞ  Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, Paraguaylı forvet oyuncularından Braian Samudio'yu kadrosuna kattı.

Dün gece Antalya'ya gelen 28 yaşındaki yıldız, sağlık kontrollerinden geçerek 2 yıllık resmi imzayı attı.

Geçen sezon Meksika ekiplerinden Toluca forması giyen Samudio, 24 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

2017-2021 yılları arasında Rizespor forması da giyen Paraguaylı yıldız, 139 maçta 39 gol ve 18 asist katkısında bulundu.

Alex de Souza istedi Antalyaspor transfer etti! Braian Samudio 2 yıllık imzaladı - 1. Resim

Samudio, dün gece Antalya'ya geldi

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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