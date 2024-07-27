Alex de Souza istedi Antalyaspor transfer etti! Braian Samudio 2 yıllık imzaladı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 27 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme:

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce Çaykur Rizespor forması da giyen Braian Samudio ile 2 yıllık transfer imzaladı.