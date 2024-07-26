Süper Lig devlerinin istediği Makouta, Alanyaspor'a transfer oldu

Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig devleriyle anılan Kongolu orta saha oyuncusu Gaius Makouta, yeni sezonda Alanyaspor'da forma giyecek.

Transferde atağa kalkan Alanyaspor, Serdart Dursun'dan sonra bir hamle daha yaptı.

Akdeniz ekibi, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Boavista'nın formasını giyen Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

MAKOUTA ALANYASPOR'DA

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Makouta." ifadeleri kullanıldı.

Kongolu oyuncu geçen sezon forma giydiği 33 maçta 2'şer gol ve asist katkısında bulundu.