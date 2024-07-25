Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibiyle 2 yıllık imzaladı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan milli futbolcu Serdar Dursun'u renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, boşta olan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.
Akdeniz ekibi, tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
SERDAR DURSUN ALANYASPOR'DA
Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan 32 yaşındaki golcü, yeni sözleşme imzalamamıştı.
Geçtiğimiz sezon 35 maç oynayan Serdar Dursun, 9 gol ve 2 asist katkısında bulundu.
ALMANYA'DA GOL KRALI OLMUŞTU
Bundesliga 2 ekiplerinden de teklif alan Serdar Dursun, Süper Lig'de kalmayı tercih etti.
2020-2021 sezonunda Darmsdat forması giyen Serdar, 27 gol atarak Almanya Bundesliga 2'de gol krallığı yaşamıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor