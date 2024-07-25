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Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibiyle 2 yıllık imzaladı

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Serdar Dursun&#039;un yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibiyle 2 yıllık imzaladı

Spor Haberleri

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan milli futbolcu Serdar Dursun'u renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, boşta olan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

Akdeniz ekibi, tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibiyle 2 yıllık imzaladı - 1. Resim

SERDAR DURSUN ALANYASPOR'DA

Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan 32 yaşındaki golcü, yeni sözleşme imzalamamıştı.

Geçtiğimiz sezon 35 maç oynayan Serdar Dursun, 9 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

ALMANYA'DA GOL KRALI OLMUŞTU

Bundesliga 2 ekiplerinden de teklif alan Serdar Dursun, Süper Lig'de kalmayı tercih etti.

2020-2021 sezonunda Darmsdat forması giyen Serdar, 27 gol atarak Almanya Bundesliga 2'de gol krallığı yaşamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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