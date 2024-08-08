Alex Oxlade-Chamberlain giderayak sıkıntı veriyor

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile yol ayrımında. Tecrübeli oyuncunun bir yıllık ücretinin peşin olarak ödenmesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini söylediği ancak yönetimin bu isteği kabul etmediği belirtildi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlı ekipte, iç transferde de önemli bir gelişme yaşandı. Alex Oxlade-Chamberlain’in ayrılığı için görüşmeler sıklaştı ve maaş bütçesinde boşluk oluşturmak amacıyla İngiliz oyuncudan kolaylık bekleniyor. Eski kulübü Southampton ile anlaşan tecrübeli oyuncunun son dakika isteği şaşkınlıkla karşılandı. 30 yaşındaki yıldız, bir yıllık ücretinin peşin olarak ödenmesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini söyledi.

KESİN GİDECEK AMA...

Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı ekipten yıllık 2,5 milyon avro ve maç başına azami net 10 bin avro kazanıyor. Beşiktaş’la 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncu, transfer edilirken 1,5 milyon avro da imza parası almıştı. Yönetim, oyuncunun 2,5 milyon avroluk isteğine olumsuz cevap verdi.

Takımdan ayrılacağı kesin olsa da Chamberlain’in ayak sürtmesi, kontenjan açmaya ve transfer yapmaya çalışan yönetimi sıkıntıya sokuyor.