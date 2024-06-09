Ali Koç 2018 yılında neden aday olduğunu açıkladı! 'Veliaht ilan ettiğiniz adama ne yaptığınızı anlatacağım'

Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında yüzleşti. Ali Koç, 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın karşısına neden aday olduğunu açıkladı. İşte 2 başkan adayı arasında yaşanan diyaloglar..

Fenerbahçe'de seçim öncesi merakla beklenen buluşma gerçekleşti. Aziz Yıldırım ile Ali Koç yarın gerçekleşecek olan seçim öncesi canlı yayında açıklamalarda bulundu. Zaman zaman gerilim yükseldiği programda Ali Koç, 2018 yılında neden başkan adayı olduğunu açıkladı.

İşte Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında yaşanan diyaloglar:

Aziz Yıldırım: Ali lütfen hatalarını gör. Ben 3 Temmuz'da 1 sene yatmışım. Bana kimler geldi pazarlık etti kabul etmedim. Bana Türkiye'ye gitme dediler ben özel uçakla Türkiye'ye geldim.

Ali Koç: Herkes sizi bunda takdir etti. Çok olaylar atlattık.

Aziz Yıldırım: Ben sana mahkemeyi halledebiliyorsam halledeyim sen devam et dedim. Sen yok dedin.

Ali Koç: Sizin söylemleriniz tutarsız. Sürekli zikzak çiziyorsunuz. Bundan kabul etmedim. Biz sizinle 6 sene çalıştık. Siz başkandınız ben yöneticinizdim. Şunu sormak istiyorum; 3 Temmuz'dan bu yana yaşananlara siz de isyan ediyorsunuzdur. Toplanan puanlara bakın, haksızlık bu tabloda futbol konusunda.

Aziz Yıldırım: Ben zaten anti-fenerbahçe için mücadele vermeye geldim.

Ali Koç: Ben niye Fenerbahçe başkanlığına aday oldum?

Aziz Yıldırım: Söyle hatırlayayım.

Ali Koç: Ömer Temelli'nin evindeydim. Cumartesi günü oldu. Mahmut Bey, seni zorla yazacağız listeye dedi. O zaman akıllı telefonlar yok. Hayatımın en uzun nokia mesajını çektim. Fenerbahçe'ye hizmet edebileceksem nazı olmaz, derhal gelirim dedim. Siz beni çağırdınız, 2015'te. Tekrar yargılama kararı çıktığı zaman 2014'tü. Sonra ben Londra'ya gidiyordum, bir indik mesaj yağıyor başardık diye. Yeniden yargılama çıktı. Eve varana kadar bütün o heyecan mutluluk bitiverdi. Çünkü, siz 1907'ye kızmışsınız, Adalete Fener Yak yapmıştık. Can'a ağır hakaretler etmişsiniz. Bir teşekkür metni yayınlamış 1907.

Aziz Yıldırım: Bizim üzerimizden niye yayınlamıyorlar? Bir bilginiz olsun niye demiyorlar.

Ali Koç: 1907 büyük bir kampanya yapmış. Kapı kapı dolaştık. 650 bin imza topladık. Siz de desteklediniz. Yeniden yargılama çıktı. 1907 de bana sormadan, sormalarına gerek yok, Adalete Fener Yak'a teşekkür yayınlamış. Siz de kızmışsınız hakaretler küfürler. Veliaht ilan ettiğiniz adama ne yaptığınız anlatacağım. Ben çıktım konuştum, çok da güzel konuşma yaptım. Elimizi taşın altına sokacağız dedim, kafamda tarih yok. Masadan indik gittik, siz seçildiniz.

Aziz Yıldırım: Benden değil, olsa söylerim Ali. Ben seni veliaht ilan ettim. Öyle bir şey olsa çık ilan et derim.

Ali Koç: Ömer dedim nasıl konuşacağız, yazılmadık dedim. Tamam dedik. Çıktım konuştum. Ben o gün sizlerden gelen talep üzerine..." Aziz Yıldırım: "Ben arar sana söylerim.

Ali Koç: Beni çağırdınız, niye olamayacağımı söyledim. Bizler hazırız dedim. Birkaç aya dava bitecek dediniz, 10 sene sürdü. Ben niye katılamayacağımı anlattım. Cuma akşamı, cumartesi seçim var. Cuma akşamı Ömer Temelli bana mesaj yolladı, yarın gazetecilere 2 laf et, Aziz Bey davet etti, şirket falan açıkla dedi. Ben de niye gazetecilere açıklayayım, kongrede açıklarım dedim. Geldik salona, konuşmalar başlamış, adımı yazdıramamıştım. Telefon ettiler sizin masadan, çık 2 laf et dedik.

Aziz Yıldırım: Ülker Arena'da benden sonra Ali Koç başkan olacak dedim.

Ali Koç: Sonra siz beni çağırdınız, kurda kuşa bırakmayalım dediniz. 2015'te."

Aziz Yıldırım: "Alicim Selçuk'u çağırıp Ali Bey'i o masaya koy demedim.

Ali Koç: O zaman başkanımız kızmış, ben arkadaşlara olabilir, kızabilir, hepimiz stres altındayız dedim. Şeker hastaları kızabilir, eniştem de öyleydi. 2015'e kadar ben seçimden 1 haftaya önceye kadar, Aziz Yıldırım'ı 2 defa gördüm. Biri cenazeydi. Biri de Selçuk Şahin'in düğünündeydi. Arıza olduğunu anladım, 2 ayrı masaya koydular bizi.