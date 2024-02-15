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    • Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek bonservis

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu&#039;nun transferini duyurdu! İşte Fenerbahçe&#039;nin kasasına girecek bonservis
    Ferdi Kadıoğlu, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu için dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Fenerbahçe'nin en formda oyuncularından olan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda Avrupa'nın yolunu tutacak.

    İtalya, İspanya ve İngiltere'den talipleri olan Türk yıldızın en az 25 milyon euro kazandırarak ayrılması bekleniyor.

    Bu sabah Halk TV'de konuşan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Ferdi'nin sezon sezonu olduğunu açıklayarak şaşırttı.

    Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek bonservis

    ALİ KOÇ:YENİ BİR HİKAYEYE YELKEN AÇACAK

    Ferdi Kadıoğlu için çıkan transfer iddialarına değinen Ali Koç, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak." ifadelerini kullandı.

    Haziran 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan Ferdi bu sezon 33 resmi maça çıktı.

    Söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asist katkısında bulunan milli oyuncu, İsmail Kartal'ın en çok güvendiği isimlerden oldu.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek bonservis
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