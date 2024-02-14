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    • Galatasaray'ın efsanesi Fenerbahçe'nin süper starını istedi! Ali Koç 104 milyon euro'yu duyunca...

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    Galatasaray&#039;ın efsanesi Fenerbahçe&#039;nin süper starını istedi! Ali Koç 104 milyon euro&#039;yu duyunca...

    Spor Haberleri  / Sporx

    Yaz ayı transfer döneminde bonservisine 9 milyon 750 bin euro ödenen yıldız futbolcunun Alman devi Bayer Leverkusen tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Leverkusen'in astronomik bir fiyata Florian Wirtz'i elden çıkaracağı öğrenilirken, Almanların yetenekli 10 numaranın yerini Sarı Lacivertli orta sahayla doldurmayı planladığı belirtildi.

    Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarnecki, Polonya'dan weszlo.com'a Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

    SZYMANSKİ'NİN YAKINLARIYLA TEMASA GEÇTİK

    Czarnecki, "Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor." ifadelerini kullandı. 

    Galatasaray'ın efsanesi Fenerbahçe'nin süper starını istedi! Ali Koç 104 milyon euro'yu duyunca...

    Czarnecki, "Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz. Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir." dedi.

    SZYMANSKİ'Yİ TANIYORUZ

    Czarnecki, "Nihayetinde Leverkusen'e gidip gitmeyeceği konusunda karar verecek konumda değilim çünkü A takımdan sorumlu değilim ama onu iyi tanıdığımızı söyleyebilirim. Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı.

    Galatasaray'ın efsanesi Fenerbahçe'nin süper starını istedi! Ali Koç 104 milyon euro'yu duyunca...

    WİRTZ'İN YERİNE SZYMANSKİ

    1992'de Köln'den Galatasaray'a transfer olan ve 2 yıl Sarı Kırmızılı formayı giyen Falco Götz, Bayer Leverkusen'de scoutluk yapıyor. Falco Galatasaray'da tam 4 kupa kaldırmıştı. Bayer Leverkusen'de oynadığı futbolla Manchester United, Bayern Münih ve Liverpool gibi devleri peşinden koşturan Florian Wirtz'in yaz ayı transfer döneminde 104 milyon euro'ya imza atabileceği belirtilirken, Bundesliga ekibinin Wirtz'in yerini Szymanski'yle doldurmayı düşündüğü kaydedildi. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
    Haberler > Spor > Galatasaray'ın efsanesi Fenerbahçe'nin süper starını istedi! Ali Koç 104 milyon euro'yu duyunca...
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