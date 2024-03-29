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Ali Koç vazgeçti! Kulüp başkanlarının yoğun ısrarını kabul etti

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Ali Koç vazgeçti! Kulüp başkanlarının yoğun ısrarını kabul etti

Spor Haberleri

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kulüpler Birliği'nin toplantısına katılan Koç, yoğun ısrar sonrası devam etme kararı aldı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, istifa kararından vazgeçti.

Bugün Maslak'taki Kulüpler Birliği binasında toplanan Süper Lig kulüp başkanları, Koç'a destek vererek devam etmesini istedi.

Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Fatih Saraç, "Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise "Ali Koç’un Kulüpler Birliği başkanlığından ayrılma talebini kabul etmedik. Göreve devam etmesi için 17 kulübümüz kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi." görüşleri dile getirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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