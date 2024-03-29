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Haberler > Spor > Fenerbahçe ezeli rakibinin yıldızına kancayı taktı yetmedi bedavaya getiriyor! Bu transfer ortalığı fena karıştıracak

Fenerbahçe ezeli rakibinin yıldızına kancayı taktı yetmedi bedavaya getiriyor! Bu transfer ortalığı fena karıştıracak

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Fenerbahçe ezeli rakibinin yıldızına kancayı taktı yetmedi bedavaya getiriyor! Bu transfer ortalığı fena karıştıracak

Spor Haberleri

Bu transfer çok su götürür... Sarunas Jasikevicius yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'e kancayı taktığı ve bu transferin sanılanın aksine hiç uzak olmadığı iddia edildi.

Türk Hava Yolları EuroLeague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. BasketballManiacs adlı sitenin haberine göre Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Shane Larkin 'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ezeli rakibinin yıldızına kancayı taktı yetmedi bedavaya getiriyor! Bu transfer ortalığı fena karıştıracak - 1. Resim

BEDAVAYA GETİRECEK

Bir başka haber sitesi olan Totalbasket'te ise; , Fenerbahçe'nin yine Shane Larkin'in durumunu yakından takip ettiğini belirtildi. İddiaya göre Larkin'e Fenerbahçe, 6 milyon dolarlık bir teklifle gitti. Ayrıca Fenerbahçe Beko, Shane Larkin'i transfer ederse herhangi bir ücret ödemeyecek.

Düzenleyen:  - Spor
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