Ali Koç vazgeçti! Yeni sezon için flaş karar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon için radikal bir karar aldı. Deplasman toteminden vazgeçen Koç, takımın oynayacağı bütün maçlara gitme kararı aldı.

Geçtiğimiz sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de eleştiri okları başkan Ali Koç'a yönelmiş, kulüp üyeleri seçim için imza toplama kampanyası başlatmıştı. Başkan Koç ise seçim için eylül ayını işaret etmiş, o güne kadar takımın başında kalacağının sinyalini vermişti.

Tüm bunların ardından teknik direktör Jose Mourinho ile transfer çalışmalarına başlayan Koç, bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. Titizlikle hazırlıklarını sürdüren Koç, radikal bir karar aldı.

TOTEMİNDEN VAZGEÇTİ

Sözcü'nün haberine göre; transferleri bizzat yapan Koç, deplasman toteminden vazgeçti. Ali Koç'un yeni sezonla birlikte bütün maçlara gideceği ve karşılaşmalardan sonra kendisinin çıkıp konuşacağı aktarıldı.