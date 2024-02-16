Ali Koç'a 'İsmail Kartal'ı kovmazsanız Fenerbahçe şampiyon olamaz' raporu vermişti! Sezon sonunda Portekiz devine gidiyor

Haziran ayında aday olmayacağını ve başkanlığı bırakacağını açıklayan Ali Koç'tan sonra Fenerbahçe'de bir veda daha yaşanacak. Bu sezon yaptığı transferlerle adından bahsettiren 47 yaşındaki Sportif Direktörün Portekiz devleriyle görüştüğü ortaya çıkarken, Sarı Lacivertli kulübün yönetimsel anlamda yeniden yapılanacağı bildirildi.

Yaz ayı ve devre arası transfer döneminde Ali Koç'un talimatları doğrultusunda Fenerbahçe adına ses getirecek transferlerin altına imza atan Mario Branco'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de önemli transferlere imza atan ve bu sezonki takımın kurulmasının mimarı olan ve tüm planlamaları yapan Branco'nun sezon sonunda sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrılacağı öğrenildi. Mario Branco son olarak Rade Krunic transferinde yoğun mesai harcamış ve Bosna Hersekli orta sahanın Milan'dan transferini gerçekleştirmişti.

PORTO VE BENFİCA MARİO BRANCO İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Haberde; Daha önce çalıştığı kulüplerde de başarılı işlere imza atan Branco'nun, Porto ve Benfica kulüplerinden teklif aldığı ve bu iki kulüpten birinde çalışma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

47 yaşındaki Portekizli, kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlangıç yaparken Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi devam ettirdi. Branco, 2009 yılında Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı. Branco, Hajduk Split, Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da ve PAOK'ta görev aldı.

HAJDUK SPLİT'İ ŞAMPİYONLUĞA OYNATTI

Futbol dünyasında ilk olarak scout olarak göreve başlayan Mario Branco, sonrasında sportif direktörlük yaptı. Sportif direktörlük yaptığı takımlarda da başarılı işlere imza attı. Özellikle mütevazi bir kulüp olan Hajduk Split, onun döneminde şampiyonluğa oynadı. İsmail Kartal için Ali Koç'a 'eğer bu hocayı göndermezsek Fenerbahçe şampiyon olamaz' haberleri yapılan Branco'nun sessizliğini koruması dikkat çekerken, ünlü Sportif Direktör orta atılan iddialara sezon sonunda cevap vereceği belirtildi.