Ali Koç'tan Erden Timur'a teşekkür! Dursun Özbek'in iddiasına açıklık getirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Dursun Özbek'in Erden Timur ile yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Koç, Galatasaray ve Dursun Özbek'in iddialarına cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında Ali Koç'un Erden Timur'a karşı söylediği sözleri dile getirmişti. Koç'un TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleşen bir etkinlikte Timur'a yönelik tehdit edici cümleler kullandığı ve Özbek'in araya girmesiyle tartışmanın son bulduğu belirtilmişti.

ERDEN BEYE TEŞEKKÜR EDECEĞİMİ SANMAZDIM

Bir gazetecinin konuyla alakalı yönelttiği soruya cevap veren Ali Koç, "Erden beye teşekkür edeceğimi sanmazdım ama kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Yakından uzaktan böyle bir konuşma geçmedi. Sayın başkanın bu ilk yalanı değil. Ülkemizde yalan söyleyenler değil, doğru söyleyenler kendini ispat etmek zorunda." ifadelerini kullandı.

VAR'A DA GİDEMEDİLER

"Derbi maçında kusursuz cinayet ne? Faul olmayan yerde oyuncumuzu attılar. VAR'a da gidemediler. İşte kusursuz cinayet bu. Ligin sportif gerçekliği olduğuna inanmıyorum. Hatta iş çok daha kötü yerlere gitmiş durumda."



"Son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyoruz. Bu konuları konuşmanın yeri değil. Mourinho'yu derbi öncesi gündeme getirmek büyük bir talihsizlikti. Aşağı yukarı 2 senesi 45 milyon euro olacak bir yatırımı beraber ortak yapalım diyor. Ortak yatırımdan önce bir masada oturup medeni insanlar gibi oturup tartışabilirsek bakarız."

FENERBAHÇE'NİN AĞIR MAĞLUBİYETİ ÜZERİNE SEÇİM KAMPANYALARI VARDI

"O gün Fenerbahçe açısından bir derbi maçıydı ama bir derbi maçından daha fazlasıydı. 19.05'te şampiyonluk alacaklardı. Özellikle beni hedef alan koreografiler vardı. Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti üzerine seçim kampanyaları vardı. Haksızlığın en büyüğü vardı Djiku'nun atılmasında. Hepsine baktığımızda olağanüstü bir gece yaşandı Fenerbahçe adına. Biz çok mutlu olduk. Biz de spontane şekilde arabaya bindim ve oraya gittim. Bizle mücadele edenler devletin memurunu hedef alıyorlar. Biz geldik soyunma odasına gittik. Çocuklarla kucaklaştık. Futbolcularımızın bir kez daha sahaya çıkma arzusu vardı. Seyircimiz de oradaydı daha. Sonrasında seyircimiz ayrıldı ama hatıra fotoğrafı çektirelim dedik. Takım çok istediği için sahaya çıkalım dedik. Olaylara sebep olan şey bayrak konusudur. Orada bizim bayrağımızı gasp etmeye çalıştıkları için olaylar olmuştur. Keşke olmasaydı. Sen yapacaksın istediğini, sana yapıldığında bu saygısızlık ve çete diyeceksin. Bırakın bu işleri. Keşke sıkıntı olmasaydı. Fotoğrafımızı çektirip oradan gidecektik. Kavgaya çağırıyor, biz basit bir televizyon tartışmasına çıkartamıyoruz."

AZİZ YILDIRIM'A TELEVİZYONA ÇIKALIM DEDİM

"Aziz Yıldırım'ın konuyu nereye yönlendirmek istediğinin farkındayım. O söyleyecek, ben cevap vereceğim. O yüzden televizyon tartışmasına çıkalım dedim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, bunlardan biri kendisi."



"Futbol A.Ş'yi genişletiyoruz. Çok ilgi vardı yönetim kurulumuza. Çok önemli isimlerle daha aktif çalışan bir yönetim kurulu yapacağız. Genel kurul yapmamız gerekiyor. Onu yapacağız ve daha işlevsel hale gelecek. Önümüzdeki dönemde 15 kişilik bir yönetim kurulu oluşturacağız."

Ali Koç'un açıklamaları: "Başarılarımızla da hatalarımızla da tamamıyla yüzleştik. Hedeflerimizin henüz amaçladığımız düzeye gelmediğinin farkındayız. Tüm süreci analiz ettik, karşıdan bir gözle kendimizi kritik ettik. İlk dönemimizde futbol takımımızda doğru yapmadığımız olmuştur. Transfer tercihlerimizle, hoca tercihlerimizle bizi sorgulayabilirsiniz. Açık yüreklilikle söylüyorum ki geçmişte yaşananlardan çok şey öğrendik, neler yapılması gerektiğini bugün çok çok daha iyi görüyoruz."

BU KADAR KÖTÜ OLACAĞINI BEKLEMİYORDUK

"Gelir gelmez ekonomik duruma baktık. yi olmadığını bekliyorduk ama bu kadar kötü olacağını beklemiyorduk. Onlar da bu duruma tam hakim değillerdi. Kimse bir kulübün finansal durumunu bu hale getirmez. UEFA'nın 2018 yayınladığı raporda Avrupa'da batmaya en yakın kulüp olarak Fenerbahçe belirtiliyor." "Biz bırakırken 3.5 milyar küsür borç vardı, şimdi 11'e geldi diyorlar. Bunu bu şeklde ifade etmek, muhasebe ve finans konularına çok uzak olan insanların yapacağı şey. 31 Mayıs 2018'de 3 milyar 180 milyon TL olan borcumuz, 29 Şubat 2024 itibariyle 23 milyar 650 milyon TL'ye geliyor. Hangi kurdan bakarsak bakalım Fenerbahçe'nin borcu yarı yarıya inmiştir." "Finansal olarak batma noktasından aldığımız bu kulübü adeta canla başla çalıştık. Finansal bağımsızlığımızın temellerini atarken sportif anlamda hiçbir branşta rekabetten ödün vermedik." "Bankalar Birliği anlaşmasından dolayı gelirlerimizin brütten yüzde 50'si bankalara gittiği için oluşturduğumuz ekonomiden bu sezonu sürdürmüye çalıştık. 6 yıl boşa gitti diyenlere bunu hatırlatmak istedim." "Finansal daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirdik. Yeni gelir kalemleri oluşturduğumuz ekonomi büyüttük. Her türlü ekonomik sıkıntıya rağmen takım ve olimpik sporlarda istikrarlı bir başarı yakaladık."

HEP ENGELLENDİK

"İlk dönemimizde muhtelif sebeplerden kaynaklı hatalarımız ve yanlış kararlarımız oldu. Sistem tarafından giyotinden geçirilmeseydik şampiyonluğa ulaşabilme şansımız vardı. Hep engellendik. Son 2 sezonda yapılan hatalardan arınmış, transfer başarısı sağlamış, tüm sistematik engellere rağmen tarihin en iyi kadrolarını kurduk." "Futbolda başarılı bir istikrar sağladığımz aşikardır ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlamıştır. Son 10 sene ve 5 senenin toplam puan tablolarına baktığımızda bu söylem net şekilde doğrulanmaktadır. Fenerbahçe bu tablolarda hep zirvede olmuş ve şampiyon olması hep engellenmiştir." "Kulübümüzü aldığımız noktadan bugünkü noktaya getirmek için canla başla mücadele ettik. Başkan adayı olmamın ana nedenlerinden biri başladığımız bu dönüşümü tamamlayarak Fenerbahçe'yi hem mali hem de sportif açıdan hedeflediğimiz noktaya getirmektir."

BİR İSYANIN, BİR MÜCADELENİN DIŞA VURUMUDUR

"'Ali Koç varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' söyleminin arkasında seçim stratejisi hazırlayanlara iki lafım var. Adaylık kararı alma nedenlerimden biri budur. 2 televizyon programında bu ifadeleri kullandım. Bu kesinlikle umutsuzluk ve teslimiyet ifadesi değildir. Bu sözler tam tersine bir isyanın, bir mücadelenin dışa vurumudur. Türkiye'de futbolu istediği gibi dizayn etmek isteyenlere bir mesajdı. Fenerbahçe sistematik bir şekilde yoğun saldırılara maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedir." "Yönetime geldiğimizden beri futbolun yapısal sorunu çözülsün diye çalışmalar başlattık. Ancak böyle bir ortam olmadığını gördük. İyi niyetli yaklaşımıza rağmen biz hep ötekileştirildik. Amacımız sadece Fenerbahçe'yi değil, bu düzenden rahatsız olan kulüplerimizle Türk futbolunu daha iyiye taşımaktır. Bir mücadele başlattık ve bunu sonuna kadar götürmekte kararlıyız." "Sizlerin karşısına yeniden aday olarak çıkmamın bir diğer sebebi haksızlığı ve adaletsizliği norm haline getirmiş sisteme karşı mücadelemizi sonuna kadar götürmektir. Biz direnirsek futboldan sonunda adil ve temiz ortamı sağlamış olacağız. Bunu eninde sonunda sağlayacağız." "En büyük hedefimiz Fenerbahçe futbol takımımızın şampiyonluk yaşamasıdır. İstanbulspor karşısında galibiyet alırsak 99 puanla rekor bir puanla tamamlayacağız. Biz bu başarıyı elde edince bu sezon her haftası başka skandal olan, hakem skandallarıyla bir ligle karşılaştık. Normal bir lig olsa, hepimiz çok heyecanlı olurduk. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah bu başarı kupayla taçlanır." "Bu sezon çok güçlü olan takımımıza yapacağımız takviyelerle şampiyoluk yarışını domine edecek bir takım kuracağız. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak."