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Ali Koç'un öve öve bitiremediği isimden sürpriz karar! İstifasını kulübe sundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ali Koç&#039;un öve öve bitiremediği isimden sürpriz karar! İstifasını kulübe sundu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlaması kapsamında Haziran ayında futbol koordinatörlüğü görevine Okan Özkan getirilmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hem transfer hem de seçim hareketliliği yaşanıyor. Bu süreçte sürpriz bir isimden istifa kararı geldi.

Yedi yıldan uzun süredir sarı lacivertli kulüpte çalışan ve son iki sezondur Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte çalışacağı açıklanmıştı. Ancak sarı lacivertlilerde son dakika gelişmesi yaşandı.

İSTİFASINI SUNDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Okan Özkan, istifasını kulübe sundu. Ayrılık kararı sonrası Devin Özek, Fenerbahçe futbol operasyonundaki 'tek yetkili' kişi oldu.

Ali Koç'un öve öve bitiremediği isimden sürpriz karar! İstifasını kulübe sundu - 1. Resim

ALİ KOÇ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Mayıs’ta TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada Özkan için övgü dolu ifadeler kullanmış, "Okan Özkan, Türkiye’nin en iyi Sportif Direktörü olarak yetişiyor onu söyleyeyim..." demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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