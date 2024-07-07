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Alman rejisi Türkiye-Hollanda maçı seremonisinde bozkurt yapan Türk taraftarlara ambargo uyguladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alman rejisi Türkiye-Hollanda maçı seremonisinde bozkurt yapan Türk taraftarlara ambargo uyguladı
Avrupa Şampiyonası, Merih Demiral, Türkiye-Hollanda Maçı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Hollanda olurken, Almanya'nın baskıları da devam etti. Merih Demiral'a ceza verdiren Almanya, Türk taraftarların bozkurt işaretlerine de ambargo koydu.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye yönelik ambargo Hollanda maçında da devam etti.

Alman rejisi Türkiye-Hollanda maçı seremonisinde bozkurt yapan Türk taraftarlara ambargo uyguladı - 1. Resim

ALMANYA BASTIRDI MERİH DEMİRAL 2 MAÇ CEZA ALDI

Son 16 tur maçında Avusturya ile karşı karşıya gelen Türkiye, Merih Demiral'ın 2 golüyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktı. Sevinç kutlamasını bozkurt işaretiyle yapan Merih Demiral, Almanya'nın hedefi oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in baskılarıyla soruşturma başlatan UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

Alman rejisi Türkiye-Hollanda maçı seremonisinde bozkurt yapan Türk taraftarlara ambargo uyguladı - 2. Resim

ALMAN REJİSİNDEN TÜRK TARAFTARLARA AMBARGO

Çeyrek finalde Hollanda ile Berlin'de karşı karşıya gelen Türkiye, büyük bir taraftar desteğini arkasına aldı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nu doldura on binlerce Türk taraftar, Almanya'da gündem oldu.

Türkiye-Hollanda maçını sunan Alman rejisi, Türk taraftarların birçok anını ekranlara vermedi. Bunlardan biri de seremoni oldu.

Alman rejisi, İstiklal Marşını bozkurt işareti yaparak okuyan Türk taraftarlara ambargo uyguladı.

Alman rejisi Türkiye-Hollanda maçı seremonisinde bozkurt yapan Türk taraftarlara ambargo uyguladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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