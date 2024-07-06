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Alman polisi alarma geçti! Hollanda-Türkiye maçı öncesi flaş karar

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Alman polisi alarma geçti! Hollanda-Türkiye maçı öncesi flaş karar
Hollanda-Türkiye, Haber

Spor Haberleri

UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesinin ardından bir skandal karar da Almanlardan geldi. Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi.

A Milli Futbol Takımımızın Avusturya karşısındaki 2 golünü kaydeden milli yıldız Merih Demiral, 'bozkurt' işaretiyle yaptığı gol sevinci sonrası UEFA'ya şikayet edildi ve 2 maç ceza aldı. Skandal karar büyük tepki toplarken, bir karar da turnuvanın ev sahibi Almanlardan geldi.

Berlin Polis Sendikası, Hollanda-Türkiye maçını "en yüksek riskli maç" olarak belirlediklerini ve bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıkladı.

"EN YÜKSEK RİSKLİ MAÇ"

SporX'in haberine göre yapılan açıklamada, "Hollanda-Türkiye, geriye kalan maçlar arasında emsali olmayan en yüksek riskli maç. Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berlin polis sözcüsü Stefan Petersen-Schümann ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak olan Hollanda-Türkiye karşılaşması 6 Temmuz Cumartesi günü (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Düzenleyen:  - Spor
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