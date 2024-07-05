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Hollandalıların Ferdi hazımsızlığı! Çeyrek final öncesi saldırıya geçtiler 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hollandalıların Ferdi hazımsızlığı! Çeyrek final öncesi saldırıya geçtiler 
Avusturya, A Milli Takım, Ferdi Kadıoğlu, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Babası Türk annesi Hollandalı olan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, yarın Hollanda ile oynayacağımız çeyrek final maçı öncesi saldırı altında. Tecrübeli futbolcunun annesi Ferdi'nin Türkiye forması giydiği için "Hain" gibi çirkin ifadelere maruz kaldığını söyledi.

Avusturya'yı eleyen A Milli Takım, yarın çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacak. Ancak dev maç öncesi Hollandalılar milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nu hedef almış durumda. 

FERDİ'YE ÇİRKİN SALDIRI

Hollandalılar, babası Türk annesi Hollandalı olan milli futbolcumuz için çirkin söylemlerde bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Diane, Hollanda'dan De Gelderlander'e verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı. 

"BU BİZİ İNCİTİYOR" 

Anne Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için 'hain' olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye inandığını gösterdi." dedi.

"BİZ ONA ÇOK İNANDIK" 

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu ise, "Geçenlerde Fenerbahçe stadyumunda onun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu. Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı gol beni çok gururlandırdı. Türkiye, Ferdi'yi bağrına bastı. Biz ona her zaman inandık. Ferdi, zihinsel olarak çok güçlü bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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