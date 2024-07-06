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Alman polisinden Türk kadın ve çocuklara sert müdahale! Bazı taraftarlar gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alman polisinden Türk kadın ve çocuklara sert müdahale! Bazı taraftarlar gözaltına alındı
Türkiye, Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye-Hollanda maçı için Berlin Olimpiyat Stadyumu'na yürüyen Türk taraftarlar, Alman polisinin sertliğiyle karşı karşıya kaldı. Bazı taraftarları gözaltına alan polisler, kadınlara ve çocuklara da sert müdahalede bulundu. Berlin Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, bozkurt işareti yapanların olduğu yürüyüşün durdurulduğu belirtildi.

Türkiye, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu’ndaki maç için yürüyüşe geçen Türk taraftarlara Alman polisi zor anlar yaşattı.

Alman polisinden Türk kadın ve çocuklara sert müdahale! Bazı taraftarlar gözaltına alındı - 1. Resim

TÜRK TARAFTARLARA BOZKURT GÖZALTISI

Alman polisi, Berlin'de maç için stadyuma yürüyen Türk taraftarların motivasyonunu bozmak için güvenlik önlemlerinde sıra dışı uygulamalar yaptı.

Berlin Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, bozkurt işareti yapanların olduğu yürüyüşün durdurulduğu belirtildi.

Taraftarların arasına girerek gerginlik çıkartan Alman polisi, yoğun güvenlik önlemiyle taraftarların da telaşlanmasına neden oldu.

Türkiye'ye  ve Türk taraftarlara kasıtlı olarak yapılan baskıları bir kez daha gözler önüne seren Alman polisi, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

Alman polisinden Türk kadın ve çocuklara sert müdahale! Bazı taraftarlar gözaltına alındı - 2. Resim

KADINLARA VE ÇOCUKLARA SERT MÜDAHALE

Alman polislerin kadın ve çocuklara da yaptığı sert muamele dikkatlerden kaçmadı. Alman polisinin korkuttu küçük taraftar gözyaşlarını tutamadı.

Alman polisinden Türk kadın ve çocuklara sert müdahale! Bazı taraftarlar gözaltına alındı - 3. Resim

ALMAN POLİSE AY YILDIZI GÖSTERDİ

Alman polisi tarafından köşeye çekilen bir Türk taraftar, formasındaki ay yıldızlı armayı göstererek cevap verdi.

Alman polisinden Türk kadın ve çocuklara sert müdahale! Bazı taraftarlar gözaltına alındı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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