Alman polisinden Türk kadın ve çocuklara sert müdahale! Bazı taraftarlar gözaltına alındı

Türkiye-Hollanda maçı için Berlin Olimpiyat Stadyumu'na yürüyen Türk taraftarlar, Alman polisinin sertliğiyle karşı karşıya kaldı. Bazı taraftarları gözaltına alan polisler, kadınlara ve çocuklara da sert müdahalede bulundu. Berlin Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, bozkurt işareti yapanların olduğu yürüyüşün durdurulduğu belirtildi.

Türkiye, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu’ndaki maç için yürüyüşe geçen Türk taraftarlara Alman polisi zor anlar yaşattı.

TÜRK TARAFTARLARA BOZKURT GÖZALTISI

Alman polisi, Berlin'de maç için stadyuma yürüyen Türk taraftarların motivasyonunu bozmak için güvenlik önlemlerinde sıra dışı uygulamalar yaptı.

Berlin Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, bozkurt işareti yapanların olduğu yürüyüşün durdurulduğu belirtildi.

Taraftarların arasına girerek gerginlik çıkartan Alman polisi, yoğun güvenlik önlemiyle taraftarların da telaşlanmasına neden oldu.

Türkiye'ye ve Türk taraftarlara kasıtlı olarak yapılan baskıları bir kez daha gözler önüne seren Alman polisi, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

KADINLARA VE ÇOCUKLARA SERT MÜDAHALE

Alman polislerin kadın ve çocuklara da yaptığı sert muamele dikkatlerden kaçmadı. Alman polisinin korkuttu küçük taraftar gözyaşlarını tutamadı.

ALMAN POLİSE AY YILDIZI GÖSTERDİ

Alman polisi tarafından köşeye çekilen bir Türk taraftar, formasındaki ay yıldızlı armayı göstererek cevap verdi.