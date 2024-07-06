Merih’in ‘bozkurt’u bahane mi? Avrupa’nın 1600 yıllık kuyruk acısı!

Euro 2024 son 16 turunda Avusturya’yla karşılaşan A Milli Takım, Merih Demiral’ın yıldızlaştığı gecede 2-1’lik skorla çeyrek finale yükseldi. Dünyada galibiyetten çok Merih Demiral’ın ‘bozkurt’ işaretiyle yaptığı gol sevinci konuşuldu. UEFA’nın haksız bir şekilde Demiral’a verdiği 2 maçlık skandal men cezası gündeme bomba gibi düştü. Bu haksız ceza akıllara “Avrupa’nın kadim kuyruk acısı nasıl başladı?” sorusunu getirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL | KEMALETTİN MAHDUM - 2 Temmuz Salı günü oynanan Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında A Milli Takım, Merih Demiral’ın attığı muhteşem iki gol sayesinde rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti. Demiral’ın “bozkurt” işaretiyle yaptığı gol sevinci dünyada tartışmalara sebep oldu.

UEFA’nın Demiral’a haksız bir şekilde verdiği 2 maçlık men cezası gündeme bomba gibi düştü. Sırp futbolcuların yaptığı Boşnak katliamlarının simgesi olan çetnik selamına ceza verilmezken Türkiye’ye iki maçlık ceza verildi. Almanya’da Türk bayrağına yapılan saldırı ve UEFA’nın kasıtlı kararıyla bir kez daha ortaya çıkan Avrupa’nın Türk düşmanlığının geçmişi aslında Osmanlı seferlerinden de çok eskilere dayanıyor.

1600 YILLIK KUYRUK ACISI!

“Papa’ya diz çöktüren” Attila’yla başlayan ve Osmanlılara kadar devam eden Türk kabusu bütün Avrupa’yı sardı. Avrupa’nın 1600 yıllık düşmanlığı, bugün de Türklerin kadim simgesi “bozkurt”u görünce hortladı.

Bozkurt, herhangi bir siyasi grubun değil bütün Türklerin sembolü olarak asırlarca kullanıldı. Fransa için horoz, Rusya için ayı, ABD için kartal neyse hepsinden daha eski olarak bozkurt da Türkler için aynı anlama geliyor.

PAPA DİZ ÇÖKTÜ!

Avrupa’nın Türklerle karşılaşması ilk kez 4. yüzyılda Batı Hunları zamanında oldu. Rusların atası olan Slavlar ve Almanların atası olan Germen kabileleri, bozkırın bu savaşçı kavmi karşısında direnemeyince Türklerin hakimiyeti altına girdi. Hem Batı hem Doğu Roma, Hunların üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Avrupa, bu tarihten itibaren Türklere karşı öfke duymaya başladı.

Attila döneminde Türkler Roma’ya kadar ilerledi. Miladi 452’de Papa I. Leo, Roma imparatoru ve bütün Hristiyanlar adına Roma’nın esirgenmesi için Türk başbuğuna diz çöktü. Avrupalılar hiçbir savaşta yenilmeyen Attila’ya “Tanrı’nın Kırbacı” adını verdiler.

ATTİLA ÖLÜNCE 'KURTULURUZ' SANDILAR!

Bu güçlü hükümdarın ölümünün ardından kurtulduğunu zanneden Avrupa çok geçmeden bu defa Avar akınlarının hedefi oldu.

Tuna Bulgarları ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu, seferlerini bu topraklara yöneltti. Hun akınlarından 1200 yıl sonra Osmanlı’nın muazzam ordusu bu kez Avrupa’nın diğer bir önemli şehri Viyana’nın kapılarına dayandı. Türk korkusu, çok uzun bir süre Avrupa’da zihinlere kazınmış oldu.

NEFRETİN DORUK NOKTASI! TÜRKLERİN KEMİKLERİNİ BİLE SATTILAR

Osmanlı Devleti son dönemlerinde fethettiği topraklardan çekilmeye başlayınca Türk mezarları açılarak cesetler çıkarıldı.

Kafatasları ölünün dünyadaki rütbesine göre fiyat biçilerek pazarlarda satıldı. Avrupalılar, Türk kemiklerinin onları amansız düşmanlarından yani Türklerin kendisinden koruyacağına inandılar.

EURO 2024'TE TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI!

Euro 2024 dolayısıyla sokaklara inen Türk taraftarlar büyük bir coşkuyla kutlamalarını sürdürüyor. Almanlar bu durumdan rahatsızlık duyduklarını Türk bayrağına saldırarak gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda bir vatandaş tarafından arabaya asılan Türk bayrağı defalarca kırıldı.

Türk bayrağı, bozkurt işareti… Türklere ait her şey Avrupa’yı rahatsız etmeye devam ediyor.