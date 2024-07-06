Türk taraftarlar Türkiye-Hollanda maçı öncesi Almanya'nın başkenti Berlin sokaklarında bozkurt işaretleriyle yürüdü

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final maçı için Türk taraftarlar Berlin'e çıkarma yaptı. Türkler, Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezaya tepki olarak Berlin sokaklarında bozkurt işareti yaparak gezdi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na Türkiye damga vurmaya devam ediyor. Türk taraftarlar, Merih Demiral'a verilen cezayı Berlin sokaklarında protesto etti. Türkiye-Hollanda maçı için toplanan taraftarlar marşlarla ve bozkurt işaretleriyle stadyuma yürüdü.

BERLİN'E TÜRK AKINI

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele için maç saatine kadar Berlin Brandenburg Havalimanı'na rekor sayıda sefer düzenlenecek. Türkiye'den Berlin'e 25 uçağın gitmesi bekleniyor.

Berlin’de Türklerin ağırlıkta yaşadığı Kreuzberg bayraklarla süslendi. Yerel saat ile 16.00’da şehrin merkezi Kudamm’da buluşup yürüyüş korteji oluşturan taraftarlar müthiş bir coşku yaşadı.

BOZKURT KOSTÜMÜYLE GELDİ

Avusturya maçından sonra yaptığı 'Bozkurt' işaretli sevinç nedeniyle UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a destek vermek isteyen taraftarlar alanda 'Bozkurt' işareti yaptı. Kırmızı beyaz bir karnaval yerine dönüşen alana Bozkurt kıyafeti giyerek gelen bir taraftar alanda ilgi odağı oldu.