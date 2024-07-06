Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Hollanda maçı için Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gitti. Türkiye bu akşam saat 22.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

'Bizim Çocuklar' yarı final için Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'ler

'Bizim Çocuklar' yarı final için Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'ler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e gitti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e giden Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Almanya'ya gitti.